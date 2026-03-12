Slitta di qualche ora il riavvio del servizio idrico a Quartu dove sono in corso lavori all’incrocio tra via Marconi e via Cimabue (dove passa la condotta principale al servizio del centro abitato). Gli stessi lavori stanno richiedendo tempi maggiori per essere completati. Il riavvio dell’erogazione, previsto in precedenza per le 18, sarà effettuato tra le 21 e le 21.30.

I tecnici di Abbanoa sono impegnati per completare l’intervento quanto prima: successivamente le squadre saranno mobilitate per effettuare le manovre che consentiranno di rimettere in pressione tutta la rete idrica urbana che ha un’estensione di circa 100 chilometri.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni. L’erogazione è garantita, invece, nel litorale perché la fascia costiera continua a essere alimentata da un diverso acquedotto.

© Riproduzione riservata