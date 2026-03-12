Quartu, sale sul tetto col padrone di casa per sistemare l'antenna e cade: è in RianimazioneIl ferito ricoverato al Brotzu dopo un volo di sei metri
Incidente ieri pomeriggio a Quartu, dove un giovane è precipitato dal tetto di una abitazione mentre, secondo le prime notizie, stava aiutando il padrone di casa a sistemare l'antenna.
Il ragazzo, per cause in via di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa sei metri.
Immediato l'allarme, con l'arrivo di un’ambulanza del 118 che ha trasferito il giovane al Brotzu in codice rosso.
Ha riportato diverse ferite: ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri per chiarire l'accaduto.