Il Consiglio comunale di Castiadas ha celebrato il 40° anniversario della nascita del Comune autonomo. «Ho avuto l’onore di intervenire personalmente come Sindaco per ricordare questo importante traguardo della nostra comunità- ha detto l'attuale sindaco Eugenio Murgioni. Le radici di Castiadas risalgono al 1875, con la colonia penale agricola, che iniziò la trasformazione del territorio. Negli anni Sessanta, grazie alla riforma agraria, le terre furono assegnate a famiglie che le resero produttive, dando vita all’attuale comunità».

Il Comitato per l’autonomia, guidato dal ragioniere Antonio Pirroni e da numerosi cittadini, insieme ai consiglieri dei comuni interessati, portò avanti un lungo percorso fino al 1986, anno in cui Castiadas ottenne il riconoscimento ufficiale come Comune autonomo.

«Quando fui eletto Sindaco nel 1992- ha ricordato Murgioni- iniziai a costruire concretamente il Comune. Tra le prime scelte nominai Antonio Pirroni Vice Sindaco, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nella conquista dell’autonomia. Negli anni abbiamo lavorato per rafforzare i servizi, migliorare infrastrutture e viabilità, potenziare le scuole e creare spazi per lo sport e la vita sociale. Abbiamo valorizzato le nostre risorse: l’agricoltura, radice storica di Castiadas, e il turismo, grazie alla bellezza del litorale. La Cantina di Castiadas, unica industria di trasformazione nel Sarrabus-Gerrei, resta un punto di riferimento economico e identitario. I 40 anni di autonomia - ha concluso Murgioni- rappresentano un traguardo importante e un’occasione per guardare al futuro. Il Consiglio comunale ha deciso di promuovere iniziative commemorative, culturali e istituzionali per coinvolgere tutta la cittadinanza. L’autonomia conquistata quarant’anni fa non è solo storia, ma una responsabilità quotidiana, che continua nel lavoro delle istituzioni e nell’impegno di tutti i cittadini». Il primo sindaco eletto è stato Piero Sanna, poi Murgioni dal 1992 al 2006. Quindi Quintino Sollai e poi dal 2017 ancora Murgioni. Prima dell'autonimia il territorio ricsveva nei Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu. Oggi gli abitanti 1760. A inizio Comune, 40 anni fa, i frazionisti erano 1100. Lo storico promotore di Castiadas autonomo era stato Antonio Pirroni, personaggio storico, commerciante.

