Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro da questa mattina in viale Buoncammino, a Cagliari, per riparare un guasto improvviso alla condotta che collega i serbatoi di San Vincenzo con l'area di via Dei Punici.

Secondo quanto comunicato dalla società, i lavori proseguiranno per tutta la prima parte della giornata e saranno completati nel pomeriggio. Previsti cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione idrica nelle zone servite dalla rete coinvolta. 

Abbanoa assicura che verranno adottati tutti gli accorgimenti possibili per limitare i disagi ai residenti e alle attività della zona.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata