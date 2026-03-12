Cagliari, guasto alla condotta idrica in viale Buoncammino: squadre di Abbanoa al lavoroPossibili cali di pressione e rubinetti a secco sino al pomeriggio
Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro da questa mattina in viale Buoncammino, a Cagliari, per riparare un guasto improvviso alla condotta che collega i serbatoi di San Vincenzo con l'area di via Dei Punici.
Secondo quanto comunicato dalla società, i lavori proseguiranno per tutta la prima parte della giornata e saranno completati nel pomeriggio. Previsti cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione idrica nelle zone servite dalla rete coinvolta.
Abbanoa assicura che verranno adottati tutti gli accorgimenti possibili per limitare i disagi ai residenti e alle attività della zona.
(Unioneonline/v.f.)