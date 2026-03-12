

Tornano gli “Incontri d’autore” della Biblioteca comunale, rassegna letteraria organizzata dalla Fondazione Pula Cultura Diffusa. A inaugurare il ciclo di appuntamenti con gli autori sardi sarà Ugo Cappellacci, che venerdì 13 marzo alle 18, nella sala della ex Regia Pretura (via Nora 195), presenterà il suo libro, intitolato “La rivoluzione gentile”. Dialogherà con l’autore il giornalista Fabrizio Serra.

Nel testo, attraverso esperienze personali, responsabilità istituzionali e riflessioni civili, Cappellacci propone un percorso che va oltre la politica in senso stretto e invita a interrogarsi sul significato più profondo del servire la comunità. Dalla sanità alla solidarietà, dal valore dei simboli alla fragilità come risorsa, il libro esplora un’idea di forza che non urla, non impone e non divide. Non un manifesto ideologico, ma una proposta culturale: restituire valore alla misura, alla parola responsabile e all’ascolto come autentico atto di leadership. Perché governare non significa dominare, ma comprendere; non significa vincere, ma costruire. “La rivoluzione gentile” è una riflessione lucida sulla leadership del futuro, rivolta a chi crede che competenza, gentilezza e coraggio non siano virtù alternative, ma parti della stessa responsabilità.

La rassegna letteraria proseguirà con altre presentazioni sino agli inizi dell’estate, per poi lasciare il testimone alla quarta edizione del festival “Pula letteraria”, che ogni anno ospita autrici e autori di assoluto livello.

