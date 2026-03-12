Li aveva convinti a firmare un finto contratto di fornitura di energia elettrica e a consegnargli denaro contante per pagare presunte bollette. Ma grazie all’intuito della figlia e al tempestivo intervento degli agenti dell’Ufficio Volanti del Commissariato di Quartu Sant’Elena la truffa è stata sventata e un 25enne è stato arrestato.

Nella giornata di martedì 10 marzo gli agenti sono intervenuti nell’abitazione di una coppia di anziani, dopo la segnalazione della presenza di un giovane che in passato li aveva già raggirati. Secondo quanto raccontato dai coiniugi, qualche tempo prima il venticinquenne si era presentato a casa loro in veste di dipendente di una nota azienda italiana fornitrice di energia elettrica. Fidandosi di lui e con il suo “aiuto” avevano quindi sottoscritto un contratto di fornitura.

Non trovando più la bolletta da pagare, lo avevano ricontattato e l’uomo aveva proposto loro di saldare il conto in contanti con una cifra più conveniente rispetto a quella indicata, spiegando che l’offerta sarebbe stata valida solo se il pagamento fosse stato consegnato direttamente a lui. Il giorno successivo sono stati contattati al telefono da un altro presunto operatore che li informava di un debito di 1600 euro con il fornitore di energia e annunciava l’invio di un incaricato per risolvere la situazione.

Poco dopo il 25enne si è presentato nuovamente a casa della coppia, proponendo una dilazione del debito: 500 euro subito, il resto in rate da 20 euro. I due hanno consegnato i soldi ma poi il giovane non è più tornato per riscuotere il resto dell’importo. Insospettita dal racconto dei genitori, la figlia aveva contattato direttamente la società di fornitura elettrica, scoprendo che si trattava di una truffa. La mattina del 10 marzo il giovane si è presentato ancora una volta nell’abitazione degli anziani per chiedere il pagamento di altre bollette. A quel punto la coppia ha avvisato la figlia, che ha immediatamente contattato il 112. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Quartu, che hanno arrestato il 25enne,con numerosi precedenti, con l’accusa di tentata truffa aggravata. Il giovane si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

(Unioneonline/v.f.)

