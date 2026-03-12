Crollo di un cornicione questa mattina a Mandas dall’edificio dell’ex caserma dei Carabinieri che si affaccia su via Cagliari, la strada principale del paese. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del fuoco, allertati dal Comune, per mettere in sicurezza l’area.

A comunicarlo è il sindaco Umberto Oppus, che segnala anche l’arrivo dei Carabinieri e di una squadra Anas. Per l’amministrazione comunale sono presenti sul posto l’assessore delegato Walter Uccheddu, il tecnico comunale Nicola Zedda, il responsabile dello staff Mirko Zedda e l’agente della polizia municipale Pierpaolo Salaris.

Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con conseguenti disagi alla circolazione. Il primo cittadino annuncia che domani contatterà Regione, Prefettura e Protezione civile per affrontare il problema degli edifici privati pericolanti e tutelare la pubblica incolumità.

