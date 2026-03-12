Un finanziamento di 500mila euro per sistemare il tratto di strada che dalla zona industriale di "Su Pardu" nelle campagne di Settimo San Pietro porta allo svincolo con la statale 387.

Il contributo è arrivato al Comune di Settimo San Pietro che a suo tempo aveva partecipato ad un bando della Regione Sardegna. Si tratta di un intervento tanto atteso perché la strada attualmente risulta deteriorata in diversi tratti. Ogni giorno è attraversata da centinaia di automobilisti e anche da mezzi pesanti che attraverso lo svincolo possono immettersi sulla statale 387 per Monserrato o per il Parteolla. Un traffico ingigantito da anni con la scelta degli automobilisti di poter sfuggire ai semafori sulla 554 proprio attraverso questa strada che si sviluppa dall'abitato di Setti, percorrendo prima le campagne di San Giovanni e quindi di Su Pardu sino allo svincolo con la statale.

«Questo intervento - ha spiegato il sindaco Gigi Puddu - si inserisce nell’ambito di una parte di territorio dove il Comune di Settimo negli ultimi anni ha già realizzato altri importanti investimenti, in particolare per la riqualificazione della strada di “San Giovanni” e quella di “ S’Arroseri” via del Progresso, che collegano la zona artigianale alla SP 12 e quindi al centro abitato. Questo finanziamento consentirà quindi la riqualificazione di una strada della massima importanza anche per le aziende che operano a Su Pardu. Recentemente il Comune ha anche appaltato i lavori per la riqualificazione delle strade interne dell’altra zona artigianale di Is Argiddas, a ridosso del paese, lungo la Strada provinciale 15».

© Riproduzione riservata