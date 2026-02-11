«La proiezione del film “Ziu Paddori” nelle scuole medie di Siurgus Donigala ha rappresentato un momento di forte valore educativo e culturale per gli studenti, che hanno seguito l’opera con attenzione e sensibilità». Lo sostiene Marco Melis, regista dell’opera tratta dalla celebre commedia in sardo campidanese di Efisio Vincenzo Melis, che sta presentando il film in diverse scuole del territorio. L’iniziativa, accolta con interesse autentico dai ragazzi, ha offerto l’occasione di riflettere su tematiche quali identità, memoria e radici condivise attraverso il linguaggio del cinema. «Con Ziu Paddori - continua Melis - abbiamo voluto proporre un viaggio a ritroso nella nostra terra, valorizzando le arti e i mestieri di un tempo e stimolando nei giovani la curiosità per le proprie radici».

Il film è stato recentemente proiettato anche nelle scuole medie di Mandas, dove gli studenti hanno potuto confrontarsi con la storia e la cultura del territorio, e in altre comunità della Trexenta, consolidando un percorso di diffusione culturale che va oltre i confini di una singola proiezione. L’iniziativa di Siurgus Donigala ha offerto ai ragazzi un’occasione preziosa per avvicinarsi al patrimonio culturale locale. «Un ringraziamento speciale va alla scuola, alla dirigenza, ai docenti e a tutto il personale che hanno reso possibile questo importante incontro formativo, confermando ancora una volta l’importanza di creare spazi in cui cultura e comunità possano crescere insieme», conclude il regista, originario di Senorbì.

