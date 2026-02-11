Sono 89 gli iscritti al “Corso di potatura dell’olivo e della vite” promosso dal Comune di Mandas in collaborazione con l’agenzia Laore Sardegna. Un risultato che conferma il forte interesse del territorio per la formazione in ambito agricolo.

L’iniziativa è rivolta ad agricoltori, hobbisti e a tutti coloro che vogliono approfondire le tecniche fondamentali per la gestione di due colture simbolo di un territorio che vanta un’importante tradizione nella produzione di olio e vino di qualità. Ne è una testimonianza efficace l’esperienza dei fratelli Davide, Claudio, Alessandro e Valeria Deidda che di recente, con grandi sacrifici e una serie di importanti investimenti sulla piccola azienda agricola di famiglia, hanno inaugurato la prima cantina di Mandas. Sono diversi invece nel paese dell'alta Trexenta gli olivicoltori, molti sono hobbisti.

«Sono particolarmente soddisfatto - fa sapere il sindaco Umberto Oppus -. Adesso lavoriamo non solo per far partire il corso al più presto, ma anche per realizzare nuove iniziative formative».

Il corso si inserisce nel più ampio impegno dell'agenzia Laore per il sostegno allo sviluppo rurale e alla diffusione di pratiche agronomiche sostenibili, con l’obiettivo di migliorare la produttività delle aziende presenti nel territorio. Un’iniziativa che punta a rafforzare le competenze degli operatori del settore e a sostenere, attraverso la formazione, la qualità e la competitività dell’agricoltura locale.

© Riproduzione riservata