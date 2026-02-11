Sassari, Carnevale: due settimane di eventi dal centro alle periferie alle borgateSi parte con la sfilata allegorica per le vie del Monte Rosello Alto
Due settimane di eventi per il Carnevale Sassarese. Con iniziative che coinvolgeranno il territorio comunale, da Villasunta a Campanedda e Bancali, dal Sacro Cuore a Li Punti, dal Monte Rosello Alto a La Corte, oltre al centro cittadino.
Un cartellone che vede 19 promotori e che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, vuole confermare la missione di fare di Sassari una destinazione turistica a forte trazione culturale e artistica. Domani, giovedì 12 febbraio, la sfilata allegorica per le vie del Monte Rosello Alto, e poi si proseguirà, nelle giornate successive, con la festa diffusa, includendo i circoli del centro storico come gli spazi pubblici di quasi tutti i quartieri cittadini, fino alle borgate rurali e ai confini costieri. Sarà possibile venire a conoscenza di tutti i dettagli del programma sui canali social del Comune e sui suoi siti.
«È una rassegna diffusa, destinata a coinvolgere tutta la città, con l’obiettivo di animare l’intero territorio e di rendere Sassari più attraente e vivace», riferisce l’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni.
«Lavoriamo per Sassari viva tutto l’anno, così da accrescere la nostra ambizione di consolidarci nel panorama turistico isolano e non solo – aggiunge l’assessora –. Così come a Natale e a Capodanno, l’intento è quello di attrarre flussi di visitatori ai quali offrire nel tempo la possibilità di scoprire il nostro straordinario patrimonio artistico, storico, culturale, architettonico, naturalistico, gastronomico, folcloristico e identitario».