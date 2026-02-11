Due settimane di eventi per il Carnevale Sassarese. Con iniziative che coinvolgeranno il territorio comunale, da Villasunta a Campanedda e Bancali, dal Sacro Cuore a Li Punti, dal Monte Rosello Alto a La Corte, oltre al centro cittadino.

Un cartellone che vede 19 promotori e che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, vuole confermare la missione di fare di Sassari una destinazione turistica a forte trazione culturale e artistica. Domani, giovedì 12 febbraio, la sfilata allegorica per le vie del Monte Rosello Alto, e poi si proseguirà, nelle giornate successive, con la festa diffusa, includendo i circoli del centro storico come gli spazi pubblici di quasi tutti i quartieri cittadini, fino alle borgate rurali e ai confini costieri. Sarà possibile venire a conoscenza di tutti i dettagli del programma sui canali social del Comune e sui suoi siti.

«È una rassegna diffusa, destinata a coinvolgere tutta la città, con l’obiettivo di animare l’intero territorio e di rendere Sassari più attraente e vivace», riferisce l’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni.

«Lavoriamo per Sassari viva tutto l’anno, così da accrescere la nostra ambizione di consolidarci nel panorama turistico isolano e non solo – aggiunge l’assessora –. Così come a Natale e a Capodanno, l’intento è quello di attrarre flussi di visitatori ai quali offrire nel tempo la possibilità di scoprire il nostro straordinario patrimonio artistico, storico, culturale, architettonico, naturalistico, gastronomico, folcloristico e identitario».

