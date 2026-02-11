Giunge al termine il percorso educativo “Sarroch il Futuro Digitale 2025”, che ha visto protagonisti gli studenti delle classi 3A e 3B della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Sarroch. Nel corso delle attività, studenti e studentesse sono stati accompagnati in un’esperienza formativa pensata per rafforzare le competenze digitali, riflettere sull’uso consapevole degli strumenti online e comprendere in modo critico dinamiche, rischi e potenzialità della rete. Il lavoro si è sviluppato attraverso laboratori partecipati, momenti di confronto e attività pratiche che hanno stimolato il dialogo, la creatività e la capacità di analisi.

Particolare attenzione è stata dedicata a temi di grande attualità come la sicurezza in rete, il cyberbullismo, la diffusione delle notizie false e l’utilizzo responsabile dei social media, affrontati anche attraverso la produzione di elaborati realizzati direttamente dagli studenti. A completamento del progetto sono stati consegnati alla scuola 7 tablet e 5 tastiere, destinati all’uso didattico delle classi terze. Soddisfatta l’assessora alla Cultura, Rebecca Scano: “Riteniamo importante lavorare con i più giovani sull'educazione digitale, in continuità con quella che è l'offerta formativa della scuola. Questo ci consente di trattare argomenti trasversali legati all'educazione digitale, dandoci l'opportunità al contempo di approfondire tematiche come il bullismo e l'utilizzo dei social media”.

© Riproduzione riservata