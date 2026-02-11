A Sarroch il progetto che rafforza le competenze digitali dei ragazziDiversi studenti hanno partecipato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Giunge al termine il percorso educativo “Sarroch il Futuro Digitale 2025”, che ha visto protagonisti gli studenti delle classi 3A e 3B della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Sarroch. Nel corso delle attività, studenti e studentesse sono stati accompagnati in un’esperienza formativa pensata per rafforzare le competenze digitali, riflettere sull’uso consapevole degli strumenti online e comprendere in modo critico dinamiche, rischi e potenzialità della rete. Il lavoro si è sviluppato attraverso laboratori partecipati, momenti di confronto e attività pratiche che hanno stimolato il dialogo, la creatività e la capacità di analisi.
Particolare attenzione è stata dedicata a temi di grande attualità come la sicurezza in rete, il cyberbullismo, la diffusione delle notizie false e l’utilizzo responsabile dei social media, affrontati anche attraverso la produzione di elaborati realizzati direttamente dagli studenti. A completamento del progetto sono stati consegnati alla scuola 7 tablet e 5 tastiere, destinati all’uso didattico delle classi terze. Soddisfatta l’assessora alla Cultura, Rebecca Scano: “Riteniamo importante lavorare con i più giovani sull'educazione digitale, in continuità con quella che è l'offerta formativa della scuola. Questo ci consente di trattare argomenti trasversali legati all'educazione digitale, dandoci l'opportunità al contempo di approfondire tematiche come il bullismo e l'utilizzo dei social media”.