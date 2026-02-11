«Sono molto contento della festa, siamo in famiglia». Bastano poche parole, pronunciate con la semplicità e la lucidità di sempre, per raccontare lo spirito con cui Francesco Cogoni, nato a Pirri il 10 febbraio 1926, ha spento le sue prime 100 candeline.

Una serata speciale, trascorsa al Cral Ctm, circondato dagli affetti più cari e da una comunità che continua a riconoscere in lui un punto di riferimento.

Sposato da una vita con Lucia Cossu, 95 anni, con lei ha costruito una famiglia unita, composta dai figli Virginia e Attilio. Non hanno mai lasciato Pirri, dove sono nati e cresciuti, e dove hanno scelto di restare, custodendo le proprie radici.

Per una vita fabbro alle Ferrovie della Sardegna, il signor Cogoni ha sempre coltivato anche la passione per la campagna, seguendo con costanza i terreni di famiglia. Amante del ciclismo e della lirica, è stato un uomo dinamico, instancabile. Sino a pochi anni fa lavorava ancora da solo nel suo orto, segno di un'energia che lo ha accompagnato per quasi un secolo.

«Un buon padre, molto dedito alla moglie e ai figli», ha ricordato il secondogenito Attilio durante la festa. Un affetto ricambiato anche dai suoi tre nipoti: Federico, figlio di Virginia, e Arianna e Francesco, figli di Attilio, quest'ultimo chiamato proprio come il nonno.

Il compleanno è stato anche occasione per un riconoscimento pubblico. L'associazione culturale “Pirri: antiche storie del mio paese” ha conferito a Francesco una targa che lo nomina socio onorario, come ringraziamento per l'impegno e la vicinanza dimostrati negli anni verso le attività dell'Associazione.

La serata ha visto inoltre la partecipazione dell'assessora alla Pubblica istruzione, Sostegno allo studio e alla Conoscenza del Comune di Cagliari, Giulia Andreozzi, che ha consegnato al nuovo centenario la medaglia e la pergamena dell'Amministrazione comunale di Cagliari. Accanto a lei, anche Maria Laura Manca, presidente della Municipalità di Pirri.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata