Alberi abbattuti che finiscono in mezzo alla carreggiata. Sta accadendo a Castiadas in queste ore a causa del forte vento di maestrale. Il sindaco Eugenio Murgioni raccomanda a tutti la massima prudenza: «Occorre – spiega - evitare di transitare o sostare in prossimità di alberi, rami pericolanti o già caduti e stare a distanza di pali e cavi della linea telefonica, anche qualora sembrino non attivi». Il primo cittadino invita tutti a segnalare eventuali situazioni di pericolo alle autorità competenti. «Le squadre sono al lavoro – aggiunge Murgioni - per la verifica e la messa in sicurezza delle aree interessate».

Lo scorso 26 gennaio in località Camisa è caduto un pino di grosse dimensioni e solo per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. L’albero infatti, indebolito dalle piogge intense delle ultime settimane e quindi dal vento, è finito su un’auto in sosta senza che ci fossero persone all’interno. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 20 (di fronte al bar Camisa). La pattuglia dei carabinieri di Castiadas è intervenuta sul posto e poi i vigili del fuoco di San Vito hanno provveduto a rimuovere la pianta e liberare la carreggiata. Le continue precipitazioni hanno reso il terreno instabile e aumentato il rischio per gli alberi, soprattutto in giornate caratterizzate dal forte vento come quella di oggi.

