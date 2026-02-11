Un operaio di 49 anni è morto questa mattina sulla strada statale 293. Si chiamava Gianluca Piras, era originario di Siliqua, ma viveva da tempo a Narcao.

L'uomo come tutte le mattine era uscito per andare al lavoro in un'azienda del Cagliaritano. Intorno alle 6 il tragico schianto: l’uomo avrebbe accusato un malore perdendo il controllo dell'auto, seppur restino ancora da accertare le cause dell’incidente.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Siliqua. L'urto non è stato particolarmente violento e per questa ragione gli inquirenti ipotizzano che l'uomo si sia sentito male.

