Disagi a Siurgus Donigala per la temporanea assenza del medico di base dopo la cessazione dell’incarico della dottoressa Marongiu. In attesa dell’individuazione di un sostituto o dell’attivazione dell’Ambulatorio Straordinario di Continuità Territoriale (Ascot), la Asl ha predisposto alcune soluzioni provvisorie per garantire l’assistenza ai cittadini.

Gli utenti potranno rivolgersi al servizio di guardia medica di Mandas dalle 20 alle 22. Nelle ore diurne, invece, sarà possibile recarsi al poliambulatorio di Senorbì dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. I cittadini dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria e della documentazione medica in proprio possesso, comprese eventuali certificazioni o esenzioni.

La situazione ha generato preoccupazione e disagi nella comunità. «Non nascondo lo stato di sconforto manifestato dall’intera cittadinanza», spiega il sindaco Antonello Perra. «Siamo però in costante contatto con i vertici sanitari, che assicurano il massimo impegno per ristabilire al più presto una condizione di normalità nell’assistenza sanitaria». Il primo cittadino sottolinea inoltre come l’amministrazione comunale, insieme ai sindaci Umberto Oppus (Mandas) e Terenzio Schirru (Gesico), continui a rappresentare con fermezza le esigenze del territorio presso i responsabili sanitari competenti, con l’auspicio di arrivare in tempi rapidi a una soluzione del problema.

