I carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno rintracciato e arrestato un 63enne condannato in via definitiva a tre anni e sette mesi per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravato dalla presenza di minori.

La vicenda giudiziaria che ha portato al provvedimento affonda le sue radici in un drammatico contesto domestico vissuto tra l'ottobre del 2021 e l'ottobre del 2022.

In quel periodo, durante la convivenza con l'allora compagna, l'uomo aveva instaurato un clima familiare fatto di continue umiliazioni, minacce e ingiurie. Il bersaglio principale di questa ingiustificata ostilità non era solo la compagna ma anche il resto della famiglia.

L'escalation di violenza ha raggiunto il suo culmine nell'autunno del 2022, con un episodio di violenza che ha dato la forza alla donna di denunciare i fatti, avviando la macchina giudiziaria che ha portato alla condanna in via definitiva e all’arresto da parte dei militari, con successivo trasferimento dell’uomo nel carcere di Uta.

