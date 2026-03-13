A Maracalagonis al via la campagna di screening tiroideo.

Il progetto, voluto dall’amministrazione comunale, viene portato avanti dalla consigliera delegata alla Salute Laura Perra, in collaborazione con Sardegna For you.

L’obiettivo della campagna è la prevenzione, come già accaduto per altre iniziative di sensibilizzazione sui tumori della mammella, della vescica e della pelle che hanno avuto notevole adesione.

Lo screening tiroideo è stato programmato per il 27 marzo prossimo.

