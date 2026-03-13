I Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno dato esecuzione a un’ordinanza che impone a un 36enne il divieto di avvicinamento all’ex compagna, vittima di ripetuti maltrattamenti. All’uomo è stato anche applicato il braccialetto elettronico.

La misura scaturisce dalle indagini avviate alla fine di gennaio, a seguito della denuncia-querela presentata dall'ex convivente dell'uomo. La donna, trovando il coraggio di rivolgersi ai militari, aveva riferito di essere vittima per sei anni di maltrattamenti e vessazioni.

Secondo quanto emerso nel corso degli accertamenti, l'indagato avrebbe minacciato la donna, insultandola e usandole violenza – fisica, psicologica ed economica – sino a portarla a temere costantemente per la propria incolumità.

Dopo la denuncia era così scattato il "Codice Rosso" e l’autorità giudiziaria, a seguito delle indagini, ha fatto scattare i provvedimenti nei confronti del 36enne, volti a impedire all'indagato qualsiasi ulteriore contatto con la donna.

(Unioneonline)

