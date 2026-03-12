Costruiti 25 anni fa, i tre campi sportivi comunali di tennis a Maracalagonis hanno necessità di essere riqualificati.

La pavimentazione è ormai usurata, mancano anche di strutture complementari per poter essere resi nuovamente competitivi. Il Comune di Maracalagonis ha approvato nei giorni scorsi il progetto: presto si arriverà all’assegnazione dei lavori.

Previsti il rifacimento della pavimentazione, la realizzazione delle recinzioni e dell’impianto di illuminazione per una spesa complessiva di 160mila euro.

I tre campi da tennis sono ubicati nella zona sportiva di “Sa Mura”, vicino al campo di calcio e alle altre strutture per lo sport che stanno sorgendo con fondi del Pnrr: la piscina, alloggi per gli sportivi. In fase di ultimazione anche i lavori per la riqualificazione del Palazzetto dello sport.

