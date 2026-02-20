Un nuovo pacchetto di iniziative mira a sostenere famiglie, fragilità sociali e coesione comunitaria. Tra le misure più rilevanti c’è il “Bonus Sociale Idrico Integrato”, un contributo economico pensato per alleggerire le bollette dell’acqua delle famiglie più in difficoltà. Sono stati aperti inoltre i termini per accedere ai contributi destinati al contrasto dello spopolamento e all’assegno di natalità, strumenti che incoraggiano le giovani coppie e le famiglie a restare o trasferirsi nel territorio, cercando di invertire la tendenza demografica che da anni penalizza i piccoli centri dell’interno della Sardegna.

A completare l’azione del Comune dell’alta Trexenta c’è il programma regionale “Mi prendo cura” prevede servizi personalizzati per anziani, disabili e persone con fragilità, rafforzando la solidarietà e l’attenzione verso chi ha maggior bisogno. Queste iniziative toccano tre ambiti chiave: sostegno economico alle famiglie, incentivi alla natalità e tutela delle persone più vulnerabili. Progetti pensati per promuovere un welfare locale più incisivo a favore della comunità di Siurgus Donigala.

