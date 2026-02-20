Ordinanza della sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu in vista del carnevale previsto per domenica prossima, per l’1 e il 15 marzo.

In questi tre giorni, dalle 13 sino alle 22 nei pressi della piazza Sant’Isidoro (area di partenza e arrivo della sfilata di carnevale con carri allegorici e di arrivo della sfilata), de Is Cerbus, e nell'area di "Bellavista" (l'area con pista dove si svolgerà la "Pentolaccia a cavallo), è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici.

È consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita; è consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all’interno dei locali in sede fissa presenti nella zona, con esclusione delle aree di pertinenza esterne. E' vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio.

I suddetti divieti e prescrizioni – dice l'ordinanza sindacale - trovano applicazione sia per i pubblici esercizi, per le attività commerciali in sede fissa che per gli ambulanti assegnatari di posteggio nei pressi delle singole manifestazioni (Piazza Sant’Isidoro – zona Bellavista).

