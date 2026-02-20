Una solenne cerimonia per ringraziare un gesto coraggioso e importante per tutta la comunità: questa mattina a Capoterra, a Casa Melis, è stata consegnata una targa di pubblico encomio al vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri Giacomo Atzori. All'evento, fortemente voluto e promosso dall'amministrazione Comunale e condiviso dall’Arma dei Carabinieri, hanno preso parte il sindaco di Capoterra Beniamino Garau e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso. La manifestazione ha rappresentato un momento di sentita gratitudine e di condivisione istituzionale con l'intera comunità locale.

L'iniziativa è stata un riconoscimento al coraggioso e tempestivo intervento del militare nella serata del 17 novembre 2025. In quel frangente, un 49enne del posto, disoccupato e in un evidente stato di alterazione psicofisica, si era introdotto nel parcheggio riservato ai dipendenti del Comune armato di un coltello a serramanico. L'uomo aveva iniziato a inveire ad alta voce, pretendendo in maniera minacciosa la consegna di somme di denaro che riteneva gli fossero dovute dai servizi sociali e dallo stesso primo cittadino.

Le urla e l'atteggiamento aggressivo avevano destato forte preoccupazione tra i cittadini presenti, i quali, allarmati dalla gravità della situazione, avevano chiesto aiuto proprio al vice brigadiere Atzori, che in quel momento si trovava nei pressi del Municipio, sebbene fosse libero dal servizio e in abiti civili. Dimostrando notevole lucidità e ferma determinazione, il militare non ha esitato a intervenire per tutelare l'incolumità dei presenti. Avvicinatosi con prudenza ma con grande freddezza operativa, è riuscito a disarmare l'individuo e a riportare sotto controllo una situazione di grave pericolo, mettendolo in sicurezza in attesa dell'arrivo della pattuglia della Sezione Radiomobile di Cagliari immediatamente allertata.

Con la consegna della targa, il Sindaco ha voluto esprimere, anche a nome di tutta l'Amministrazione Comunale e della cittadinanza tutta, la più sincera riconoscenza per l'alto senso del dovere, la dedizione e la straordinaria professionalità dimostrati dal militare.

