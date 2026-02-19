A Mandas domani, venerdì 20 febbraio, è in programma un’interruzione dell’energia elettrica per consentire lavori di manutenzione sugli impianti. La comunicazione di E-Distribuzione è stata poi ripresa dal sito istituzione del Comune (e dalle relative pagine social), dove è precisato che il blackout interesserà i clienti alimentati in bassa tensione dalle 8.30 alle 15.30.

Numerose le vie coinvolte nel centro abitato: tratti di via Cagliari, via Roma, via Amsicora, via Massidda, via Cavour, via D’Arborea, via Scalas e piazza Giovanni XXIII, oltre a vico I Cagliari e via Sassari. L’elenco dettagliato con l’indicazione delle strade e dei numeri civici interessati è consultabile anche sul sito istituzionale del Comune di Mandas.

Durante l’esecuzione degli interventi l’erogazione potrebbe essere riattivata temporaneamente per prove tecniche. Per questo si raccomanda prudenza e di non utilizzare gli ascensori nell’arco orario indicato. Per informazioni o segnalazioni restano attivi i consueti canali del gestore elettrico.

