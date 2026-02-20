Il ciclone Harry non ha risparmiato neppure Burcei e le sue montagne, devastando soprattutto le strade più importanti che portano agli ovili e ai ciliegeti. Danni anche nel cerchio urbano negli edifici pubblicie in diverse abitazioni private. Immediata la mobilitazione del Comune, pronto a localizzare e segnalare i danni. Tant’è che nei giorni successivi il sindaco Simone Monni aveva riunito la Giunta municipale con la proclamazione dello stato di calamità naturale e con la richiesta di risarcimento dei danni localizzati.

Ora è arrivato il momento di presentare le domande per poter accedere al risarcimento. Interessati i cittadini e le imprese che hanno subìto danni al patrimonio edilizio, ai beni mobili (inclusi i veicoli registrati) o alle attività produttive.

La domanda va presentata entro il 18 marzo 2026 esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informativo di Protezione Civile (SIPC). La documentazione informativa e gli allegati integrativi necessari per la presentazione della domanda sono disponibili sullo Sportello Unico dei servizi della Regione Sardegna.

© Riproduzione riservata