Settimo San Pietro, lunedì al via la consegna dei sacchetti per la raccolta differenziataÈ possibile il ritiro per delega
Lunedì a Settimo San Pietro inizierà la consegna dei sacchetti per la raccolta differenziata (per gli utenti iscritti nelle liste Tari).
L'appuntamento è sino al 27 febbraio presso la casa Dessì in Via Gramsci, 81. La consegna è programmata nella mattina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
Nel pomeriggio anche il martedì e il mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18.
Ad ogni utente che esibirà la cartella Tari 2025 verranno consegnati 5 mazzetti di buste biodegradabili, 1 mazzetto di buste grigie per secco e 2 mazzetti di buste gialle per plastica, per utenze domestiche e non domestiche.
È possibile il ritiro per delega. I delegati dovranno esibire le cartelle Tari 2025 degli interessati.