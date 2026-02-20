L’Assemblea delle Socie della Delegazione Sardegna di AIDDA – Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda ha rinnovato il proprio Consiglio di Delegazione, confermando all’unanimità Lucina Cellino alla guida dell’associazione per il prossimo triennio.

Una nomina, dunque, nel segno della continuità e della fiducia nel percorso avviato negli ultimi anni, caratterizzato da una visione strategica orientata al rafforzamento della leadership femminile e al sostegno concreto del tessuto economico e sociale del territorio.

Nel triennio appena concluso, sotto la presidenza di Lucina Cellino AIDDA ha consolidato il proprio ruolo come punto di riferimento per imprenditrici e dirigenti, promuovendo reti di collaborazione, percorsi di alta formazione e occasioni di confronto qualificato. Numerose le iniziative realizzate, le partnership strategiche attivate con altre realtà associative e i progetti a forte impatto sociale, a testimonianza di un modello fondato su sinergia, responsabilità e visione condivisa.

«Ringrazio tutte le socie per la fiducia rinnovata – le parole di Lucina Cellino – Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare la rete tra imprenditrici, promuovere nuove progettualità e contribuire alla crescita del territorio, con un’attenzione costante allo sviluppo economico, all’inclusione e alla valorizzazione delle competenze femminili».

Il nuovo Consiglio di Delegazione si pone l’obiettivo di consolidare le attività già avviate e di ampliare ulteriormente il network di collaborazioni, promuovendo iniziative innovative a sostegno delle imprese femminili e delle nuove generazioni di manager e professioniste, in un’ottica di crescita sostenibile e partecipata.

