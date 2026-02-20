Si è aperto oggi a Tempio il processo penale a carico di Elia Del Grande, l’uomo di 50 anni che alla fine di ottobre dell’anno scorso si era allontanato dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia (Modena), dove si trovava per la misura di sicurezza disposta a seguito di una condanna a 30 anni di carcere per un triplice omicidio (strage dei fornai).

Del Grande, prima della cattura, avvenuta il 13 novembre dello scorso anno, erano stata cercato anche a Telti, dove ha una casa. E oggi per l’uomo, difeso dal penalista Antonello Desini, è iniziato il processo che lo vede sotto accusa per furto e danneggiamento.

La presunta vittima è un vicino di casa, un uomo di nazionalità tedesca che vive a Telti (a pochi chilometri da Olbia). L’avvocato ha ottenuto un rinvio perché Del Grande si trova ora nella Casa di Reclusione di Alba e la prossima udienza sarà presente in aula.

