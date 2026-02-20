Il maltempo continua ad ostacolare la sistemazione dell'area esterna del nuovo caseggiato scolastico di via Caravaggio a Sinnai. Di questo si è parlato nuovamente nell'ultima seduta del Consiglio comunale con una interrogazione presentata dal Consigliere Cosimo Lai, di "Uniti per Sinnai". Lai ha chiesto di conoscere, come aveva fatto in un'altra precedente interrogazione, la data di fine di questi lavori esterni.

Ha risposto l'assessora ai Lavori pubblici Katiuscia Concas sostenendo che i ritardi sono legati unicamente alle condizioni meteo e in particolare alle piogge degli ultimi mesi che non hanno consentito l'ultimazione dei lavori. La nuova scuola di via Caravaggio è stata realizzata nell'area del vecchio fabbricato demolito a fine 2023 con i lavori di ricostruzione, iniziati immediatamente dopo. Un grosso progetto e una scuola realizzata in meno di due anni col finanziamento Pnrr. Per la messa in opera del verde nell'area adiacente il caseggiato, vengono invece utilizzati fondi regionali.

