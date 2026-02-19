Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di Assemini, lunedì 23 febbraio Abbanoa provvederà al collegamento alla rete idrica esistente delle nuove condotte in via Marconi.

Per l’esecuzione delle operazioni, dalle 8.30 fino alle 16.30 circa, occorrerà interrompere l’erogazione idrica nel tratto di via Marconi compreso tra l’incrocio con via Piave e quello con via Sassari: sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

