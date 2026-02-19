Proseguono a Senorbì i lavori di adeguamento impiantistico e messa a norma dell’edificio della Scuola primaria. L’intervento riguarda in particolare il rinforzo strutturale del solaio di copertura della palestra, con il rifacimento della pavimentazione in gomma, il nuovo impianto di illuminazione e l’installazione dell’impianto di climatizzazione. Opere attese da tempo che puntano a migliorare sicurezza, comfort e fruibilità degli spazi scolastici per alunni e personale, assicurando ambienti più efficienti sotto il profilo energetico e funzionale. La conclusione dei lavori è stimata entro il 31 marzo 2026. «Un investimento fondamentale per garantire ambienti sicuri e moderni ai nostri ragazzi», sottolinea con soddisfazione il sindaco Alessandro Pireddu.

