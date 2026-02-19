Maracalagonis, un progetto per la bonifica delle aree degradate dai rifiutiA disposizione 70mila euro
Settantamila euro della Regione al Comune di Maracalagonis per la realizzazione di interventi di “Recupero ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti”. Li ha concessi a fine 2024 l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi: ultimata la progettazione e l’iter burocratico dell’intervento, ora lo stesso Comune di Maracalagonis si appresta ad intervenire su alcune località dell’intero territorio scegliendo la linea della priorità.
In particolare la bonifica interesserà aree degradate dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti, accumulati negli anni nelle località di Baccu Mandara (zona a monte), Cireddu (in diversi siti), Cruxi Lillius, Piscina Nuxedda, Tana Margiani, Monte Nieddu, Villaggio delle rose.
Un fenomeno, quello dell’abbandono dei rifiuti nelle campagne, che non ha mai risparmiato i territori comunali di tutto l’hinterland con pesanti spese a carico dei Comuni per opere di bonifica. E con le discariche rispuntate periodicamente un pò ovunque.
In questo contesto si inquadra anche questo finanziamento dell’assessorato regionale all’Ambiente e del Comune che si prepara ad intervenire nuovamente a difesa del suo territorio.