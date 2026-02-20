Muravera, il consigliere Secci: «La legna degli alberi abbattuti vada alle famiglie in difficoltà»La proposta per trasformare «un evento meteorologico dannoso in un’opportunità di sostegno concreto per la cittadinanza»
Distribuire le legna ricavata dagli alberi abbattuti dal vento alle famiglie di Muravera con comprovate difficoltà economiche e sociali. A chiederlo, con una proposta indirizzata al Consiglio comunale di Muravera, è il consigliere Michele Secci. «Il legnatico derivante dagli alberi caduti o dagli interventi di messa in sicurezza – ha sottolineato Secci, fuoriuscito dal gruppo di maggioranza lo scorso agosto - pur non essendo sempre di prima qualità, può essere destinato in forma gratuita o agevolata a tante famiglie».
Secondo il consigliere occorre attivare subito una procedura a livello comunale che consenta il censimento e la raccolta del legname per poi tagliarlo e accatastarlo in un’area autorizzata. Dopo la valutazione della qualità e della quantità disponibile del legnatico «si adotti un regolamento semplificato – ha aggiunto Secci – per l’assegnazione».
Tantissimi gli alberi abbattuti dal vento sul territorio comunale durante i giorni di forte vento (le raffiche di maestrale hanno raggiunto e superato i 140 chilometri orari). I vigili del fuoco, gli operai Forestas, ditte specializzate e tecnici del Comune di Muravera hanno lavorato per diversi giorni per mettere in sicurezza il territorio. «Trasformiamo – ha concluso Secci - un evento meteorologico dannoso in un’opportunità di sostegno concreto per la cittadinanza».