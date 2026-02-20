Distribuire le legna ricavata dagli alberi abbattuti dal vento alle famiglie di Muravera con comprovate difficoltà economiche e sociali. A chiederlo, con una proposta indirizzata al Consiglio comunale di Muravera, è il consigliere Michele Secci. «Il legnatico derivante dagli alberi caduti o dagli interventi di messa in sicurezza – ha sottolineato Secci, fuoriuscito dal gruppo di maggioranza lo scorso agosto - pur non essendo sempre di prima qualità, può essere destinato in forma gratuita o agevolata a tante famiglie».

Secondo il consigliere occorre attivare subito una procedura a livello comunale che consenta il censimento e la raccolta del legname per poi tagliarlo e accatastarlo in un’area autorizzata. Dopo la valutazione della qualità e della quantità disponibile del legnatico «si adotti un regolamento semplificato – ha aggiunto Secci – per l’assegnazione».

Tantissimi gli alberi abbattuti dal vento sul territorio comunale durante i giorni di forte vento (le raffiche di maestrale hanno raggiunto e superato i 140 chilometri orari). I vigili del fuoco, gli operai Forestas, ditte specializzate e tecnici del Comune di Muravera hanno lavorato per diversi giorni per mettere in sicurezza il territorio. «Trasformiamo – ha concluso Secci - un evento meteorologico dannoso in un’opportunità di sostegno concreto per la cittadinanza».

