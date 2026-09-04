A volte la fortuna arriva senza bussare. È successo oggi alla tabaccheria Rivendita n. 17 di via Giardini 27, dove una giovane ragazza si è presentata al bancone con una schedina del SuperEnalotto e una richiesta di routine: rigiocare la stessa combinazione, come tanti fanno per abitudine o scaramanzia.

“Era arrivata solo per rigiocarla, come si fa sempre — racconta la titolare Stefania Salis —. Ho inserito la schedina nel terminale e mi sono trovata davanti una cifra che non mi aspettavo: oltre 22mila euro. Per un attimo siamo rimaste tutte e due in silenzio.”

Il tagliando che stava per essere semplicemente riproposto era infatti già vincente: 22.324 euro.

“La ragazza non ci credeva — continua Salis —. È diventata bianca, per qualche istante ho avuto paura che si sentisse male dall’emozione. Poi è esplosa la gioia, e ci siamo emozionate un po’ tutti qui dentro.”

Non è la prima volta che la Dea bendata sceglie questo angolo di Sinnai. “In passato abbiamo avuto anche una vincita da 500mila euro con un Gratta e Vinci — ricorda la titolare —. E poi ci sono tante vincite da mille, duemila euro, a volte anche sopra i diecimila, che però non pubblicizziamo perché di importo medio-piccolo. Capitano più spesso di quanto si pensi.”

L’augurio, ora, è che questa non resti un caso isolato: “Speriamo sia soltanto un’altra di tante belle vincite, e che in futuro ce ne siano ancora di più. Alla nostra giovane fortunata vanno i migliori auguri: che possa godersi questa sorpresa nel migliore dei modi. Complimenti di cuore.”

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