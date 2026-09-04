Sembra destinata a finire l’odissea delle due sassaresi che aspettano da tre mesi di tornare in Italia dalla Polonia.

Il team medico dell’aeromobile ha dato il via libera per il ritorno della 68enne che, a fine maggio, si sentì male in Breslavia e da allora è ricoverata nell’ospedale cittadino. Sulle traversie della signora ha riferito la figlia, Federica Cossu, raccontando gli interventi chirurgici subiti dalla madre e, poi, la lunga attesa per trovare un posto in una struttura sanitaria.

Dopo il “no” del Niguarda di Milanom Federica ha contattato dal 6 agosto il Policlinico di Cagliari che, proprio ieri, ha dato la disponibilità di un posto nel reparto di Medicina interna.

Difficoltà purtroppo specchio dell’emergenza sanitaria nell’isola e del sovraffollamento che affligge i vari ospedali. «Siamo felici di tornare», dichiara Federica. La partenza è in programma lunedì prossimo.

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