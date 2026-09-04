È di nuovo possibile fare il bagno a Porto Tramatzu, una delle spiagge più frequentate del Comune di Villaputzu. Il sindaco Pierpaolo Piu ha infatti revocato l’ordinanza emessa ieri che ne impediva la balneazione in un tratto di circa un chilometro a causa di parametri microbiologici alterati. Parametri che oggi, in seguito alle ulteriori verifiche dell’Arpas, sono rientrati nella norma.

L’allarme era scattato nei giorni scorsi subito dopo la lettura delle analisi effettuate su dei campioni di acqua marina da parte dell’Arpas. Erano emersi dei valori al di fuori della norma che avevano costretto il sindaco di Villaputzu ad emettere una ordinanza col divieto temporaneo di balneazione. Oggi le ulteriori analisi – così come era stato previsto - e una lettura dei risultati conforme alla normativa.

Una bella notizia per turisti e residenti. La spiaggia questa mattina infatti. In seguito ai divieti, era quasi deserta. Già da questo pomeriggio, visto che l’ordinanza ha effetto immediato, no tarderà a rianimarsi come è sempre stato durante l’intera stagione estiva.

“L’amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco Pierpaolo Piu - ringrazia cittadini, residenti e visitatori per la collaborazione e per il rispetto delle disposizioni adottate nelle ultime ore”.

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