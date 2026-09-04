Proseguono a Mandas i lavori di sistemazione della struttura delle Scuole Medie, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo per verificare lo stato degli interventi e le opere ancora da completare.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di garantire agli studenti ambienti adeguati, sicuri e pronti ad accogliere al meglio alunni e personale scolastico.

«Stiamo completando i lavori di sistemazione della struttura per garantire ambienti sani e pronti per ospitare i nostri alunni», dice il sindaco Umberto Oppus.

Gli interventi rientrano nell’attenzione dell’amministrazione cittadina verso gli edifici scolastici e la qualità degli spazi destinati agli studenti, con l’obiettivo di arrivare all’apertura delle lezioni con una struttura rinnovata e pienamente fruibile.

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