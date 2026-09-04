Nel paese del Parteolla fervono i preparativi per la festa in onore di Santa Maria di Sibiola. Tre i giorni di festa in programma dal 7 al 9 settembre con un ricco programma di appuntamenti organizzato dalla Pro loco e dalla Consulta giovanile.

Si comincia lunedì, alle 18.00, con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Salvatore. Alle 19.00, la partenza della processione verso la chiesetta romanica di Sibiola, situata a circa 3 km dal centro abitato. Ad accompagnare il simulacro della Madonna ci saranno il gruppo folk “Sibiola”, i cavalieri e le note della banda del Circolo Musicale Parteollese. Alle 21.00, nel Parco di Santa Maria, la Sagra della pecora.

Martedì 8 settembre, per tutta la giornata, sono previsti diversi momenti di preghiera con il rosario e la santa messa, Alle 19, la statua della Vergine Maria farà rientro in paese seguita dalle tracas, dai gruppi folk e dai suonatori di launeddas. Alle 21.45, in Piazza Gruxi’e Ferru, lo spettacolo di fuochi di artificio e, a seguire, la rassegna folkloristica con i gruppi “Sibiola” di Serdiana, “Città di Dolianova”, “Janas” di Monastir, “Nora” di Pula e Villanovatulo.

Giornata di chiusura il 9 settembre. Dalle 17, nel centro di aggregazione sociale spettacoli di animazione per bambini a cura dell’associazione Semprefesta. Alle 18, Santa Messa in onore di San Raffaele Arcangelo, seguita dalla processione per le vie del paese con i simulacri di Santa Maria e San Raffaele accompagnati dai gruppi folk di Serdiana e “Is Axrolas” di Dolianova. Alle 21, gran finale con lo spettacolo musicale del gruppo “Skassabanda” e la premiazione delle tracas. A seguire musica fino a tardi con Dj Prezioso.

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