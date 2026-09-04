Non è più funzionante il sito istituzionale del comune di Nuragus. Un disagio che a breve verrà superato.

«Considerata l'importanza del sito – ha detto il primo cittadino Giovanni Daga – quale strumento di informazione, trasparenza e accesso ai servizi pubblici, oltre agli specifici obblighi previsti dalla normativa vigente, l'amministrazione comunale ha già provveduto ad affidare la realizzazione di un nuovo sito internet istituzionale».

La nuova pagina istituzionale sarà aggiornata e conforme alle disposizioni e alle linee guida AgID ed è ormai in fase di ultimazione e sarà online nei prossimi giorni. Prima di questa attivazione per qualsiasi necessità, informazione o richiesta di modulistica, gli Uffici del Municipio sono a completa disposizione dei cittadini.

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