Pula torna a vestirsi di eleganza e cultura con “Colori e Suoni del Mediterraneo a Pula”, la sfilata di moda in programma domani alle 22, in Piazza del Popolo.

Una serata pensata come un viaggio attraverso l’identità mediterranea, dove la moda dialoga con la musica, l’arte e le tradizioni. Un appuntamento che punta a raccontare, attraverso tessuti, colori e creazioni sartoriali, la ricchezza e la varietà di un mondo che ha nel Mediterraneo il suo comune denominatore.

La direzione artistica è affidata a Erica Etzi, mentre a condurre la serata sarà Arianna Accorte. La cura del make-up sarà affidata alla make-up artist Teresa Secci.

Numerosi i protagonisti della passerella. A presentare le proprie collezioni saranno le stiliste Anna Catalano, Maria Elena Pes, Brunella Pau, Paola Sailis, Bettina Tola, Maria Giulia Boscolo, Veronica Scano e Dina Pinchuk, insieme agli stilisti Roberto Bortolussi e Osvaldo Mereu.

A impreziosire la serata saranno gli intermezzi musicali di Arianna Pinna, Enrica Pintus e Alessia Sanna, oltre all’esibizione della Scuola di ballo di Cinzia Cingolani, in un intreccio tra moda e spettacolo.

In passerella sfileranno Lucrezia Ciortu, Yaroslava Derchak, Alexandra Dukur, Sofia Manca, Giorgia Bancescu, Aurora Nonnis, Emma Cabiddu, Audrey Mazzo e Carlotta Uglietti, protagoniste di un evento che vuole mettere al centro non soltanto le creazioni degli stilisti, ma anche la capacità della moda di raccontare storie, territori e culture.

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