Il signor Mario Pinna festeggia oggi i suoi cento anni.

Il neo centenario algherese ha ricevuto la visita istituzionale del vicesindaco Francesco Marinaro in rappresentanza dell’Amministrazione per gli auguri e per festeggiare insieme l’importante traguardo.

A casa del signor Mario Pinna, per la festa, c’era la sua famiglia: la moglie Giovanna (96 anni) e i suoi due figli e le tre nipoti. Insegnante di geografia e chimica nelle scuole superiori, il signor Mario ha conosciuto intere generazioni di studenti ai quali ha lasciato un bellissimo ricordo per la sua grande dedizione e passione per la scuola.

Il vicesindaco, anch’egli suo alunno, nel formulare gli auguri di buon compleanno, ha ringraziato il prof. Pinna per aver speso la sua carriera per il bene dei giovani e della nostra comunità.

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