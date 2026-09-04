Sarebbero dovuti tornare a scuola tra qualche giorno Filippo Corongiu e Gabriele Galici, morti questa mattina all’alba in un incidente al Poetto di Quartu. Finita una lunga estate di divertimento, si avvicinava il momento di tornare sui libri. Filippo studiava al liceo scientifico Michelangelo a Cagliari, che oggi appresa la notizia, si è stretto alla famiglia.

«Con profondo dolore, la dirigente scolastica, i docenti, il personale ATA e tutti gli studenti del liceo scientifico Michelangelo partecipano al lutto per la prematura scomparsa del nostro caro studente Filippo Corongiu. In questo momento di immenso dolore, la comunità scolastica si stringe con affetto e sincera vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene». Il suo ricordo «resterà vivo nella nostra scuola e nei cuori di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo». Al suono della prima campanella tutta la scuola si unirà in un momento di silenzio.

Video di Egidiangela Sechi

Gabriele invece frequentava il centro studi Pirandello: «In questo triste momento di dolore, la direzione, i docenti e gli studenti sono vicini e si stringono con affetto alla famiglia e agli amici del caro Gabriele. Il ricordo del suo sorriso e della sua allegria ci accompagnerà nel proseguo del nostro percorso».

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