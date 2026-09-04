Lavori per Tyrrhenia Link e disagi: la Città metropolitana convoca un vertice. La Città Metropolitana di Cagliari, su impulso della vicesindaca metropolitana Barbara Pusceddu e d’intesa con il sindaco Massimo Zedda,dopo alcuni incontri tra Terna e i Comuni interessati e per la pianificazione dei lavori, ha convocato per il 10 settembre, alle ore 10, presso gli uffici della Città Metropolitana di Cagliari in viale Ciusa, una riunione di coordinamento dedicata agli interventi connessi alla realizzazione del Tyrrhenian Link.

Al tavolo saranno presenti i rappresentati dei comuni interessati, Terna e l’impresa Roda. «Siamo consapevoli dei disagi che la cittadinanza affronta a causa di questi interventi», spiega Barbara Pusceddu, vicesindaca metropolitana, «l’obiettivo dell’incontro è quindi fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività, favorire il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti e affrontare le principali questioni connesse alla realizzazione dell’opera».

«Come Ente intendiamo garantire un confronto costante e diretto tra i soggetti interessati dalla realizzazione dell’opera», aggiunge Antonio Concu, consigliere metropolitano con delega alla Viabilità: «al fine di garantire particolare attenzione alle esigenze dei territori interessati e alle ricadute sulla viabilità e le infrastrutture esistenti. Vogliamo assicurare, inoltre, un corretto ripristino delle infrastrutture viarie al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini».

Anche Paolo Mereu, dirigente del Settore Mobilità e viario, specifica: «nel coordinare i lavori nei comuni coinvolti intendiamo tenere conto le esigenze specifiche delle singole strade interessate dagli interventi, limitando così le ricadute negative sulla circolazione». Durante la riunione sarà fatto il punto sullo stato di avanzamento delle attività e sul cronoprogramma delle lavorazioni, con l’obiettivo di condividere tempi e modalità di intervento e affrontare in maniera coordinata le eventuali criticità.

Sarà dedicata, quindi, particolare attenzione alla gestione dei cantieri e delle occupazioni delle sedi stradali, alle interferenze con la viabilità e con i sottoservizi, nonché alle eventuali necessità di introdurre deviazioni, limitazioni o modifiche temporanee alla circolazione. Tra gli argomenti all’ordine del confronto rientreranno inoltre le modalità di esecuzione degli interventi, gli eventuali interventi di ripristino delle infrastrutture interessate dai lavori e le procedure di coordinamento e comunicazione tra Terna, impresa esecutrice e amministrazioni territorialmente competenti.

(Unioneonline/En.Ne.)

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