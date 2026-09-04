Degrado e proteste nel parchetto tra vi Toti e via Fieramosca a Quartu. La denuncia arriva dagli abitanti della zona che chiedono interventi urgenti anche per salvare le piante che si stanno seccando.

"Quando quest’area era stata realizzata anni fa", spiega un residente della zona Mariano Pisano, "non erano previste grandi cose ma solamente piante, prato verde e una recinzione". Per annaffiare la piazza, "era previsto l’allaccio a un pozzo esistente nella scuola di via Fieramosca con una spesa contenuta". Invece, "non è andata così. Quello che vogliamo non sono grandi cose ma appunto quello che era previsto. Chiediamo in questo momento con urgenza di dare acqua a tutte le piantine in particolare a quelle dalla parte di via Toti. Non sappiamo più a chi rivolgerci e siamo stanchi di combattere".

Tra l’altro il parchetto è in balia dei vandali che hanno già distrutto il poco che c’è. "Per questo" aggiunge Pisano, "per non aggravare la situazione non chiediamo nemmeno panchine che farebbero ancora di più da punto di ritrovo".

Così come accade per esempio nella piazzetta in via Monsignor Angioni dove gruppi di ragazzi hanno già distrutto tutti i lastroni che ricoprivano le panchine e lanciano anche i carelli, portati via dal vicono market, sui lampioni della luce.

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