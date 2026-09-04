Archeologia, storia e identità del territorio saranno al centro della tredicesima edizione della rassegna “Note di Settembre”, in programma domani in Piazza Museo a Domus De Maria.

L'appuntamento, dedicato agli approfondimenti culturali sulla storia sarda e l'archeologia, propone quest'anno una serata incentrata soprattutto sulle recenti e importanti conoscenze legate all'antico sito di Bithia, uno dei luoghi archeologici più significativi del territorio di Domus de Maria.

Il programma prenderà il via alle 16 con una visita guidata gratuita alla Torre di Chia e all'Acropoli di Bithia. Alle 19.30, nella Casa Museo, saranno inaugurate l'esposizione temporanea “Testimoni di pietra. Segnacoli punici dalla necropoli di Bithia” e la mostra fotografica “Monumenti nuragici a Domus de Maria”.

Il momento centrale della serata sarà la conferenza “Indagini archeologiche a Bithia”, prevista alle 21 e moderata dal dottor Pierluigi Montalbano. Dopo i saluti istituzionali della sindaca di Domus de Maria, Maria Concetta Spada, e della soprintendente ABAP di Cagliari, Elena Anna Boldetti, è previsto anche un momento speciale dedicato a un cittadino di Domus de Maria.

Numerosi e qualificati i relatori chiamati ad approfondire la storia e le nuove prospettive di ricerca sul sito archeologico. Interverranno Chiara Pilo, Elena Romoli, Dario D'Orlando e Iacopo Conti, della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con un intervento dedicato al ciclo “Harry e lo scavo di emergenza nella necropoli di Sa Colonia”. Saranno inoltre presenti Stefano Floris e la professoressa Alessandra Gilibert, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con un approfondimento dal titolo “Il bambino e gli dèi. Nuove immagini dal tofet di Bithia”.

Durante la serata sarà presentato anche il volume “Archeologia a Domus de Maria”, dedicato ai siti archeologici del territorio di Domus de Maria e Chia, realizzato dal Comune di Domus de Maria in collaborazione con la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e l'Università Ca' Foscari di Venezia.

Non mancherà un momento dedicato alle immagini: sarà infatti proiettato un video sul patrimonio archeologico di Domus de Maria e sul sito di Bithia, ulteriore occasione per riportare al centro dell'attenzione un patrimonio che racconta secoli di storia e di presenza umana.

A chiudere la serata saranno una degustazione di prodotti tipici e uno spettacolo musicale, in un ideale incontro tra cultura, tradizione e convivialità.

© Riproduzione riservata