L’allarme a San Vito a fine agosto sembrava rientrato ed invece ancora una volta ecco un nuovo stop al conferimento della plastica. L’interruzione della raccolta, come ha comunicato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Antonio Siddi, parte da martedì 8 settembre. “A causa dell’impossibilità dell’impianto So.Ma. Ricicla in Sardegna e della Corepla di stoccare ulteriori quantitativi di rifiuti plastici nei propri depositi – viene riportato nella nota – la raccolta verrà momentaneamente interrotta a partire dall’8 settembre fino a nuova comunicazione”. Il Comune chiarisce che il disservizio “non dipende dall’amministrazione comunale e dalla ditta che fornisce il servizio ma il problema, come a San Vito, si manifesta in tutta la Sardegna”.

Sindaco e assessori, assieme agli uffici e all’azienda, sono al lavoro “per cercare di individuare una soluzione nel minor tempo possibile. Comprendiamo il disagio ma siamo fiduciosi per una risoluzione del problema in tempi brevi”.

A San Vito è la terza volta dallo scorso dicembre che scatta lo stop alla raccolta della plastica. Un problema che poco prima di Ferragosto (per pochi giorni) ha toccato anche Muravera e Costa Rei. Adesso c’è di nuovo il rischio che gli intoppi a livello nazionale e regionale si ripercuotano ancora una volta anche su tutti i Comuni del Sarrabus e di gran parte della Sardegna.

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