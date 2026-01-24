Sinnai, una mattonella della cupola del campanile in cambio di un’offerta per i lavori nella chiesaI fedeli potranno ricevere un «piccolo pezzo di storia della comunità» contribuendo ai lavori di riqualificazione di Santa Barbara
Una vecchia mattonella dismessa dalla cupola del campanile in cambio di una offerta da destinare ai lavori in corso per il restauro della facciata e dello stesso campanile della parrocchiale di Santa Barbara a Sinnai.
Il parroco padre Gabriele Biccai le ha recuperate con alcuni parrocchiani fra i calcinacci del cantiere aperto ormai da un anno decidendo di dare vita a questa singolare iniziativa, precisando che chi tiene ad avere una mattonella potrà riceverla anche senza alcuna offerta.
«Cari fedeli – viene spiegato – come voi ben sapete sono in corso i lavori di restauro nella nostra parrocchia necessari per preservare la bellezza e la sicurezza della nostra chiesa. Per contribuire a coprire le spese, il parroco ha pensato di offrire ai fedeli la possibilità di portare a casa una vecchia mattonella originale della cupola, ora sostituita durante i lavori. Si tratta di un piccolo pezzo di storia della nostra comunità carico di valore simbolico e affettivo. Chi lo desidera potrà riceverne una, lasciando una offerta libera. Ogni contributo, piccolo o grande, sarà destinato interamente al restauro della chiesa, Grazie di cuore per la vostra generosità e per l’amore con cui sostenete la nostra parrocchia».
I lavori della riqualificazione della facciata della chiesa e del campanile – seguiti direttamente dalla Sovrintendenza e dalla Curia – sono iniziati un anno fa. Finora sono andati a rilento anche dopo la scoperta di un antico rosone sulla stessa facciata.