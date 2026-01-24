Una vecchia mattonella dismessa dalla cupola del campanile in cambio di una offerta da destinare ai lavori in corso per il restauro della facciata e dello stesso campanile della parrocchiale di Santa Barbara a Sinnai.

Il parroco padre Gabriele Biccai le ha recuperate con alcuni parrocchiani fra i calcinacci del cantiere aperto ormai da un anno decidendo di dare vita a questa singolare iniziativa, precisando che chi tiene ad avere una mattonella potrà riceverla anche senza alcuna offerta.

«Cari fedeli – viene spiegato – come voi ben sapete sono in corso i lavori di restauro nella nostra parrocchia necessari per preservare la bellezza e la sicurezza della nostra chiesa. Per contribuire a coprire le spese, il parroco ha pensato di offrire ai fedeli la possibilità di portare a casa una vecchia mattonella originale della cupola, ora sostituita durante i lavori. Si tratta di un piccolo pezzo di storia della nostra comunità carico di valore simbolico e affettivo. Chi lo desidera potrà riceverne una, lasciando una offerta libera. Ogni contributo, piccolo o grande, sarà destinato interamente al restauro della chiesa, Grazie di cuore per la vostra generosità e per l’amore con cui sostenete la nostra parrocchia».

I lavori della riqualificazione della facciata della chiesa e del campanile – seguiti direttamente dalla Sovrintendenza e dalla Curia – sono iniziati un anno fa. Finora sono andati a rilento anche dopo la scoperta di un antico rosone sulla stessa facciata.

