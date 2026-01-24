Sinnai, tarip e accertamenti tributari: la minoranza consiliare convoca un dibattito pubblicoAppuntamento lunedì 26 gennaio nella sede della Polisolidale di via Libertà
Si svolge lunedì 26 gennaio, alle 18, nella sede della Polisolidale, in via Libertà a Sinnai, un incontro pubblico organizzato dai sette esponenti dei tre gruppi consiliari di minoranza: Forza Italia, Uniti per Sinnai e Sinnai libera.
Tema dell'incontro la Tarip (la tassa dei rifiuti) e gli accertamenti tributari. Il dibattito sarà aperto ai cittadini da Marta Sarigu, ex consigliera ed ex assessora comunale, con la possibilità per tutti di intervenire su due argomenti di attualità come quelli iscritti all'ordine del giorno.