Sinnai, Tarip: Consiglio comunale aperto al pubblicoUn’occasione per ascoltare in diretta i cittadini interessati
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Si riunisce oggi alle 16 il Consiglio comunale di Sinnai. Si parlerà della Tarip con la parola anche ai cittadini che potranno così esprimere il loro parere in merito. Il Consiglio, all'aperto, è stato convocato dal presidente Massimo Mallocci, su richiesta dell'intera opposizione, firmataria nei mesi scorsi diversi emendamenti.
Un solo punto all'ordine del giorno: il "Regolamento TARI 2026 con misurazione puntuale (TARIP): confronto pubblico su modalità applicative, criteri di tariffazione e proposte correttive".
L'occasione insomma per ascoltare in diretta anche i cittadini interessati.