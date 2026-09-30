Il Comune di Quartu Sant'Elena non ha alcun profilo ufficiale su TikTok. Lo precisa l'amministrazione dopo diverse segnalazioni su una pagina dedicata alla città apparsa sulla piattaforma.

«Non abbiamo dato alcuna autorizzazione e diffidiamo chiunque pensasse di far uso di nome e stemma comunali», chiarisce il Comune, sottolineando che la pagina non è riconducibile all'ente e non è fonte attendibile.

L'amministrazione comunale ha già segnalato il profilo a TikTok e presenterà denuncia alla Polizia postale per le verifiche del caso. Poi l’invito alla cittadinanza, soprattutto ai più giovani, a non attribuire ufficialità a quei contenuti. Le uniche fonti verificate restano il sito istituzionale http://comune.quartu.ca.it e il canale WhatsApp del Comune.

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